Kadıköy'de kağıt toplayıcıların barakalarına giren hırsızlar, cep telefonlarını çaldılar - Son Dakika
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Kadıköy'de kağıt toplayıcıların barakalarına giren hırsızlar, cep telefonlarını çaldılar

19.02.2021 06:38
Kadıköy'de kağıt toplayıcıların barakalarına giren hırsızlar, cep telefonlarını çaldılar

KADIKÖY'de sokaklardan atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan yaklaşık 40 kişinin kaldığı barakalara giren hırsızlar, uyuyan kağıt toplayıcıların cep telefonlarını alarak kayıplara karıştı.

KADIKÖY'de sokaklardan atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan yaklaşık 40 kişinin kaldığı barakalara giren hırsızlar, uyuyan kağıt toplayıcıların cep telefonlarını alarak kayıplara karıştı. Polis, 13 adet cep telefonunu çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Merdivenköy Mahallesi Çömlekçi Çukuru Sokak'ta bulunan barakalarda meydana geldi. Sokaklardan atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan yaklaşık 40 kişinin kaldığı barakalara herkesin uyuduğu sırada giren hırsızlar, bulabildikleri cep telefonlarını alarak kaçtı. Uyandıklarında cep telefonlarının çalındığını fark eden kağıt toplayıcıları polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede 13 adet cep telefonunun çalındığını belirlendi. Polis, cep telefonlarını çalarak kayıplara karışan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Telefonu çalınan kişilerden Mehmet Güney, olayla ilgili "Kağıtçıyız işte, burası kağıt toplayıcıların toplu olarak kaldığı yer. Yarım saat önce biri girmiş içeri, yirmiye yakın cep telefonu alıp gitmiş. Hepsi burada çalışan arkadaşların telefonu. 30-40 kişi kalıyoruz burada, nasıl olduğunun hiç farkına varamadık. Herkes ayrı yerde yatıyor, bekar evi. Adam girmiş içeriye yedi tane ayrı yatma yerinden şarjda olan bütün telefonları alıp gitmiş. Gördüğümüz kimse yok, şüphelendiğimiz kimse de yok. Kapılar açık ama normalde gece burayı bekleyen de var" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Kadıköy'de kağıt toplayıcıların barakalarına giren hırsızlar, cep telefonlarını çaldılar
Kadıköy'de kağıt toplayıcıların barakalarına giren hırsızlar, cep telefonlarını çaldılar
Kadıköy'de kağıt toplayıcıların barakalarına giren hırsızlar, cep telefonlarını çaldılar
Kadıköy'de kağıt toplayıcıların barakalarına giren hırsızlar, cep telefonlarını çaldılar
Kadıköy'de kağıt toplayıcıların barakalarına giren hırsızlar, cep telefonlarını çaldılar
Kadıköy'de kağıt toplayıcıların barakalarına giren hırsızlar, cep telefonlarını çaldılar
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de kağıt toplayıcıların barakalarına giren hırsızlar, cep telefonlarını çaldılar - Son Dakika


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