Kadıköy'de 'Kahverengi Kokarca Böceği' hakkında Orman Mühendisi Remzi Aksoy açıklamalarda bulundu - Son Dakika

İSTANBUL - Kadıköy'de 'Kahverengi Kokarca Böceği' hakkında Orman Mühendisi Remzi Aksoy açıklamalarda bulundu.

Kadıköy ilçesinde yaşayan vatandaşlar son günlerde evlerinde karşılaştıkları 'Kahverengi Kokarca Böceği' ile ilgili olarak Kadıköy Belediyesi'ne şikayetlerde bulunmaya başlamıştı. Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden Orman Mühendisi Remzi Aksoy gelen şikayetler üzerine konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Şu an için Kadıköy'de bir istila durumunun söz konusu olmadığını vurgulayan Orman Mühendisi Remzi Aksoy, "Bu yaşanan sorun sadece Kadıköy'de görülen bir sorun değil. İstanbul genelinde var olan bir durum. Kadıköy'deki insanların farkındalığı biraz daha fazla olduğu için ve bunun yanı sıra bu canlı özellikle bu dönemde kış yöneldiği için daha gözle görülür hale gelmiştir. Bu canlının insan sağlığına zararı olduğuna dair bir veri yok" dedi.

Orman Aksoy; "Kahverengi Kokarca Böceğinin evlerde görülme sebebi ise sıcaklık dolayısıyla gerçekleşiyor. Bu canlı 13 derecenin altındaki ortamlarda varlığını sürdürüyor. Biz bu tür durumlarda canlının yaşam döngüsünü baz alarak mücadele ediyoruz. Şu an için bu canlı ile mücadele etmek çok da doğru bir yöntem değil. Bu canlı için mücadele edilmesi gereken aylar Haziran ve Temmuz aylarıdır. Çünkü canlı şu an saklanma döneminde. Bu durumla alakalı bir ilaçlama çalışması yapılması halinde en az etkilenecek canlı bu canlılardır. Bu dönemde yapılacak bir ilaçlama çalışması doğada var olan diğer yararlı canlılardan ateş böceği, uğur böceği, arılar ve karıncalar gibi faydalı varlıkların ölümüne sebebiyet verir. Kadıköy'de bir tarım alanı yok. Tarım alanı olmadığı içinde Kahverengi Kokarca Böceği kendini çalılar ve bitki ortamlarında var ediyor. Şu an için zaten bir istila durumu söz konusu değil" diye konuştu.