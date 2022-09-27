Pansiyonun penceresinden düşen hemşirenin ölümüne ilişkin dava dosyası bilirkişiye gönderildi

Kadıköy'de kaldığı pansiyonun penceresinden düşen hemşire Şebnem Köker'in hayatını kaybetmesine ilişkin hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Timuçin Bayhan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesine yazılan müzekkereye cevap gelmediğini belirterek, BTK'ya yazılan müzekkereye cevap geldiğini tutanağa geçirdi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen T.B, olayın yaşandığı pansiyonda kat görevlisi olarak çalıştığını, maktul Şebnem Köker'in saat 14.00-14.30 sularında yanında bir erkekle ellerinde, içinde alkol olan poşetlerle pansiyona geldiğini, bu kişinin sanık olup olmadığını hatırlamadığını söyledi.

Kendisinden istediği Türk kahvesini içtikten sonra yanındaki şahısla odaya çıkan maktulün alkollü olduğunun anlaşıldığını ifade eden T.B, mesaisi bittikten sonra evine gittiğini ve sabah tekrar işe geldiğini, yaşanan olayı resepsiyonda çalışan kişiden öğrendiğini, maktulün kaldığı odaya girmemeleri konusunda uyarıldıklarını, polislerin sabah 10.30 gibi pansiyona gelerek odada inceleme yaptıklarını anlattı.

Tanık beyanının ardından söz alan maktulün babası Abdullah Köker, beyanı kabul etmediğini, tanığın daha önce verdiği ifade ile şimdiki beyanları arasında çelişki olduğunu söyledi.

Köker, kızına sürekli alkollü yaftasının yapıştırıldığına değinerek, kızının sahile gidip geldiği sıra elinde bir poşet olmadığını belirterek, bu beyanların ezberletildiğini düşündüğü söyledi.

Ölüm sebebine ilişkin bilirkişi raporu istendi

Sanık Timuçin Bayhan ise maktulün alkol almadığının babası tarafından sürekli dile getirildiğini, ancak otopside 240 promil alkol tespit edildiğini belirterek, "Ben bu alkolü Şebnem'e şırıngayla zerk etmedim." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyayı Adli Tıp Uzmanı bilirkişiye göndererek, ölüm sebebine ilişkin varsa araştırılması gereken başka unsurların bulunup bulunmadığına, yüksekten düşmeye bağlı ölüm olayında maktulde üçüncü kişi tarafından itme, atılma bulgusu olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına karar verdi.

Duruşma ertelendi.

Olay

Hemşire Şebnem Köker, 7 Haziran 2021'de Kadıköy Caferağa Mahallesi Rıza Paşa Sokak'taki bir pansiyonun penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından aynı pansiyonda kaldığı belirlenen Timuçin Bayhan gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından "başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Timuçin Bayhan'ın olayın sıcağı sıcağına tanık sıfatıyla alınan ifadesi ile şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde Köker'in düşme saati konusunda çelişkili beyanlarda bulunduğu, Köker'in sol elinin üçüncü parmağındaki tırnağın kırıldığının tespit edilmesi ve olayın gerçekleştiği yerde ikisinden başka kimsenin bulunmaması hususları dikkate alınarak üzerine atılı eylemi gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin tespiti için yargılama yapılmasına muhtaç olunduğu belirtiliyor.

İddianamede, bu kapsamda sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.