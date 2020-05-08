KADIKÖY'DE KALDIRIMDA OTURAN KİŞİNİN HEMEN YANINA BİNADAN BETON PARÇALARI DÜŞTÜ - Son Dakika

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KADIKÖY'DE KALDIRIMDA OTURAN KİŞİNİN HEMEN YANINA BİNADAN BETON PARÇALARI DÜŞTÜ
6 saat önce
(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 02:17 Kaynak: DHA
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