Kadıköy'de kameralara takılan taciz şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de kameralara takılan taciz şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Kadıköy'de kameralara takılan taciz şüphelisi yakalandı

6 saat önce

Kadıköy'de genç bir kadını sokak sokak takip edip taciz etiği iddia edilen şahıs yakalandı.

Kadıköy'de kameralara takılan taciz şüphelisi yakalandı, System.String[]

Kadıköy'de genç bir kadını sokak sokak takip edip taciz etiği iddia edilen şahıs yakalandı. Önce kameralara ardından polise yakalanan şahıs emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Kadıköy Hasanpaşa'da yılbaşı gecesi genç bir kadını sokak sokak takip eden şahıs ardından genç kızı taciz etmişti. Kameralara da takılan şahıs ardından kayıplara karışmıştı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı inceleme sonrası F.K. isimli şahsı kısa sürede yakaladı. Tacize uğrayan genç kadın şahsı teşhis etti. Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Hasanpaşa, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:16 Kaynak: İHA
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