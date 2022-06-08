Kadıköy'de kamyonet kasasında aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de kamyonet kasasında aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada

08.06.2022 11:55

Kadıköy'de kamyonet kasasında aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada Kadıköy D-100 karayolu bağlantı yolunda seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında oturarak tehlikeli yolculuk yapan aile cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de kamyonet kasasında aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada

İSTANBUL - Kadıköy D-100 karayolu bağlantı yolunda seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında oturarak tehlikeli yolculuk yapan aile cep telefonu kamerasına yansıdı. Hurda eşya yüklü kamyonet kasasında oturan 2 kişi ve bir çocuk yol boyunca tehlikeye aldırmadan yolculuk etti.

Kadıköy D-100 karayolu bağlantı yolunda hurda yüklü kamyonetin kasasında yolculuk yapan aile vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Biri çocuk olmak üzere 3 kişinin kamyonet kasasında yaptığı yolculuk yürekleri ağza getirdi. Kamyonet kasasında yolculuk yapan çocuğun kamyonet kasasından sarkması ve çevredeki vatandaşlara el sallaması kameralara yansıdı.

Öte yandan, kamyonet kasasında bulunan çocuğun ensesini sıkarak kafasını kamyonet dışına iten kişi dikkatlerden kaçmadı.

Kadıköy'de kamyonet kasasında aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada
Kadıköy'de kamyonet kasasında aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada
Kadıköy'de kamyonet kasasında aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada
Kadıköy'de kamyonet kasasında aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada
Kadıköy'de kamyonet kasasında aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada
Kadıköy'de kamyonet kasasında aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada
Kadıköy'de kamyonet kasasında aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada
Kadıköy'de kamyonet kasasında aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada

YORUMLAR
500
Sarıyer'de demir yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada Sarıyer'de demir yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada Çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada Çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de kamyonet kasasında aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:27 İntihar eden Eda Nur'un davasında beraatın gerekçesi ortaya çıktı: Cinsel ilişkinin rıza dışı olduğu saptanamadı
12:18 Duş alan kadını dikizlerken kocasına yakalanan tacizci ilk ifadesinde "Bir anda kendimi kaybettim" dedi!
12:03 Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Türkiye'yi düze çıkartacağız! Sen de muhalefet sıralarından memleket nasıl yönetilirmiş kıskançlıkla izleyeceksin
12:03 İbrahim Tatlıses'in "Paramı hesaplayacak matematikçi bulamıyorum" sözlerine İlyas Salman'dan beğeni toplayan cevap!
12:00 Halı saha maçında kaydedilen görüntü gündem oldu! Çekilen şutla top, dördüncü katta bulunan bir eve girdi
11:44 10 farklı araştırma şirketinin sonuçları değerlendirildi! İki ittifak arasında 1 puan fark var
11:37 Asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyon düşmezse verilen zamlar anlamsız kalıyor
11:17 Ünlü futbolcunun kızından skandal görüntüler! Katıldığı yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı!
11:07 Defne Samyeli'nin sahne şovu tartışma konusu oldu! Kıyafetlerini çıkartarak sadece mayoyla konser verdi
11:04 Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 12:33:09. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de kamyonet kasasında aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement