Kadıköy'de kamyonun dorsesi köprü altına sıkıştı - Son Dakika

Ekiplerin yardımıyla lastiklerin havası indirilerek, kamyon ve dorsesi bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kamyonun dorsesi, belirlenen yüksekliği geçtiği için köprü altında sıkıştı. Kazada, araç sürücüsü Hicran Şerif başından hafif şekilde yaralandı.

Erenköy Mahallesi'nde Nurettin Ali Berkol Sokağı'nda şoför Hicran Şerif idaresindeki 41 AG 757 plakalı kamyon, 3.90 metre yüksekliğinde olan Marmaray 'ın kullandığı köprünün altından geçmek istedi.

Kadıköy 'de seyir halindeki kamyonun dorsesi belirlenen yüksekliği geçtiği için köprünün altına sıkıştı.

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