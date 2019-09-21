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Kadıköy'de kan donduran olay

29 dakika önce

Kadıköy'de bir köpeğin silahla vurularak balkondan aşağıya atıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Kadıköy'de kan donduran olay, System.String[]

Kadıköy'de bir köpeğin silahla vurularak balkondan aşağıya atıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Binanın yakınında silahla öldürülen köpeğin leşi bulunurken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiye çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol hükümleri uygulandı.

Olay, Kadıköy Dumlupınar Mahallesi'nde 16 Eylül günü meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar bir evden silah sesi geldiği ve bir köpeğin balkondan atıldığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler ihbarın geldiği binanın karşısında ateşli silahla öldürülmüş köpeğin leşini buldu. Evde yapılan incelemelerde balkonda kan izleri ve iki adet boş kovan bulundu. Yapılan çalışma sonrası ikamette bulunan A.I. isimli şahıs yakalandı. Öte yandan ikamet sahibinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda, aynı mahallede bir araçta şahsı gören polisler dur ihtarında bulundu. Ancak ikamet sahibi aracıyla kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu ikamet sahibi S.Y.C. ile B.A. araçta yakalanarak gözaltına alındı. Balkonda yakalanan A.I. isimli şahsın uyuşturucu ticaretinden, S.Y.C.'nin evden hırsızlık, B.A.'nın ise kasten yaralamadan suç kayıtları olduğu anlaşıldı. Adliye sevk edilen şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

(İHA)

Kadıköy, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:50 Kaynak: İHA
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