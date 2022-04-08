Kadıköy'de kapalı otoparkta yangın çıktı - Son Dakika
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Kadıköy'de kapalı otoparkta yangın çıktı

08.04.2022 22:41

Kadıköy'de bir binanın kapalı otoparkında çıkan yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy'de bir binanın kapalı otoparkında çıkan yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Bostancı Mahallesi Balıkçı Yunus Sokak'taki 4 katlı binanın kapalı otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kadıköy'de kapalı otoparkta yangın çıktı
Kadıköy'de kapalı otoparkta yangın çıktı
Kadıköy'de kapalı otoparkta yangın çıktı

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Bostancı, Otomobil, Kadıköy, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de kapalı otoparkta yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de kapalı otoparkta yangın çıktı - Son Dakika
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