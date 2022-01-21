Kadıköy'de kar küreme ve tuzlama aracı devrildi - Son Dakika

100 Karayolu'nda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kar küreme ve tuzlama aracı kayganlaşan yolda devrildi. Kazada sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında D - 100 Karayolu Göztepe istikametinde meydana geldi. Çalışma yapan Şerafettin Küçük'ün kullandığı kar küreme ve tuzlama aracı, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Prof Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle iki şerit kapanırken, trafik akışında yoğunluk oluştu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç kaldırıldı. Çalışmaların sone ermesinin ardından trafik akışı normale döndü.