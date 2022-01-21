Kadıköy'de kar küreme ve yol tuzlama aracı yan yattı - Son Dakika

Kadıköy'de D-100 kara yolunda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait kar küreme ve tuzlama aracı yan yattı, sürücü hafif yaralandı.

D-100 kara yolu Göztepe mevkisinde çalışma yapan Şerafettin Küçük idaresindeki kar küreme ve yol tuzlama aracı, sürücünün araç hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Küçük, ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesine sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolun iki şeridi kapanırken, trafik iki şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Yan yatan araç itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.