Kadıköy'de Karaya Oturan Teknede Mahsur Kalanları Sahil Güvenlik Kurtardı
2 saat önce
Kadıköy Bostancı açıklarında karaya oturan teknede bulunan 17 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Kadıköy
Bostancı açıklarında karaya oturan teknede bulunan 17 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekiplerince kurtarıldı.
Kadıköy Bostancı açıklarında gece saat 03.27 sıralarında karaya oturan tekneden gelen yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Teknede mahsur kalan 17 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak Bostancı Sahili'ne çıkarıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:05 Kaynak: İHA
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