Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Karaya Oturan Teknede Mahsur Kalanları Sahil Güvenlik Kurtardı

Kadıköy'de Karaya Oturan Teknede Mahsur Kalanları Sahil Güvenlik Kurtardı

2 saat önce

Kadıköy Bostancı açıklarında karaya oturan teknede bulunan 17 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Kadıköy'de Karaya Oturan Teknede Mahsur Kalanları Sahil Güvenlik Kurtardı, System.String[]
Kadıköy Bostancı açıklarında karaya oturan teknede bulunan 17 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Kadıköy Bostancı açıklarında gece saat 03.27 sıralarında karaya oturan tekneden gelen yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Teknede mahsur kalan 17 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak Bostancı Sahili'ne çıkarıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:05 Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kadıköy, 3. Sayfa
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