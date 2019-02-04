Kadıköy'de Karaya Oturan Teknede Mahsur Kalanları Sahil Güvenlik Kurtardı
55 dakika önce
Kadıköy'de karaya oturan teknede mahsur kalanları Sahil Güvenlik kurtardıİSTANBUL - Kadıköy Bostancı açıklarında karaya oturan teknede bulunan 17 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Kadıköy
'de karaya oturan teknede mahsur kalanları Sahil Güvenlik kurtardı
İSTANBUL - Kadıköy Bostancı açıklarında karaya oturan teknede bulunan 17 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekiplerince kurtarıldı.
Kadıköy Bostancı açıklarında gece saat 03: 27 sıralarında karaya oturan tekneden gelen yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler ardından harekete geçerek,karaya oturan teknenin yardımına koştu. 17 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak Bostancı Sahili'ne çıkarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:39 Kaynak: İHA
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