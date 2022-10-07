Kadıköy'de kargo aracının çarptığı bariyer aracın içinden geçti - Son Dakika
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Kadıköy'de kargo aracının çarptığı bariyer aracın içinden geçti

07.10.2022 11:48

İstanbul Kadıköy'de bir kargo aracının çarptığı bariyer, aracın ön kısmından girip arkasından çıktı.

İstanbul Kadıköy'de bir kargo aracının çarptığı bariyer, aracın ön kısmından girip arkasından çıktı.

Fatih Çınar idaresindeki 34 NH 8767 plakalı kargo aracı, 1. Çevre Yolu Fenerbahçe istikametinde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hasanpaşa sapağında yol ayrımındaki bariyere çarptı.

Çarptığı bariyer aracın ön kısmından girip arkasından çıkarken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazada, araçta bulunan kargo paketleri yola saçıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, aracın ve kargo paketlerinin kaldırılmasının ardından açıldı.

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Kadıköy'de kargo aracı bariyerlere ok gibi saplandı Kadıköy'de kargo aracı bariyerlere ok gibi saplandı
Kaynak: AA

Fatih Çınar, Fenerbahçe, Hasanpaşa, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de kargo aracının çarptığı bariyer aracın içinden geçti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kadıköy'de kargo aracının çarptığı bariyer aracın içinden geçti - Son Dakika
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