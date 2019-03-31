Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Kavga: 2 Yaralı

Kadıköy'de Kavga: 2 Yaralı

1 saat önce

Kadıköy'de muhtar adaylarının yakınları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavga sonucu 2 kişi yaralandı.

Kadıköy'de Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Kadıköy'de muhtar adaylarının yakınları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavga sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nihat Işık İlkokulu'nda 2 muhtar adayının yakınları arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında T.Ö. bıçakla yaralandı. Şüphelilerin olay yerinden kaçarken silahla yere ateş etmesi sonucu, kavgayla ilgisi bulunmayan U.Y, bacağından yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayda kullanılan silahı yerde bulan polis ekiplerinin, şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:54 Kaynak: AA

Kadıköy, kavga, Güncel
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