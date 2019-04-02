Kadıköy'de Kavga: 2 Yaralı
1 saat önce
Kadıköy'de çıkan kavgada, 2 kişi yaralandı.
Kadıköy
'de çıkan kavgada, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Fenerbahçe
Mahallesi Egemen Sokağı'nda, iş ortağı olduğu belirtilen iki kişi arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.K, silahla ortağı V.B'ye ateş etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahla yaralanan V.B. ile darp sonucu yaralanan G.K, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:02 Kaynak: AA
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