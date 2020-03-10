Kadıköy'de kavga: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadıköy'de kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Kadıköy'de kavga: 2 yaralı

32 dakika önce

Kadıköy'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kadıköy'de kavga: 2 yaralı, System.String[]

Kadıköy'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Hasanpaşa Mahallesi Mahmut Baba Sokak'ta bir kebapçıda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada 2 kişi darbedilerek yaralandı. Daha sonra 2 şüpheli, kebapçının içinde etrafa ateş etmeye başladı. Şüphelilerin silahlarından çıkan mermiler doğalgaz sobalarının borularına isabet etti. Silahlı şüpheliler ardından siyah bir araca binerek kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri kebapçıda ve kebapçının bulunduğu sokakta inceleme yaptı.

Hasanpaşa, Kadıköy, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:12 Kaynak: AA
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