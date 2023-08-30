Kadıköy'de siyasi tartışma kavgaya dönüştü: 2 yaralı - Son Dakika

Kadıköy'de siyasi tartışma kavgaya dönüştü: 2 yaralı

Son Güncelleme: 30.08.2023 00:45

Kadıköy'de iki kişi arasında yaşanan siyasi tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri bıçakla yaralandı, diğeri ise ruhsatlı silahıyla peş peşe ateş etti. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olay yerinde 7 boş kovan bulundu.

Kadıköy'de iki kişi arasında çıkan kavgada şahıslardan biri silahla diğeri bıçakla yaralandı.

BİRİ BIÇAKLADI, DİĞERİ SİLAHLA VURDU

Olay, Kadıköy'de, Merdivenköy Mahallesi, Mandıra Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, aralarında siyasi tartışmanın yaşandığı M.M. ile M.S.P. isimli şahıslar kavga etmeye başladı. M.M. isimli şahıs cebinden çıkardığı bıçakla karşısındaki M.S.P isimli kişiyi yaraladı. M.S.P isimli şahıs da taşıma ruhsatlı tabancasıyla M.M.'yi vurarak yaraladı. Çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı.

OLAY YERİNDE 7 KOVAN BULUNDU

Polis ekipleri olayın yaşandığı alanı şeritle kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı yerde inceleme yaptı. İnceleme sonunda olay yerinde 1 adet tabanca 1 adet bıçak ve 7 adet boş kovan bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de siyasi tartışma kavgaya dönüştü: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de siyasi tartışma kavgaya dönüştü: 2 yaralı - Son Dakika
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