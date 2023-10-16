Kız arkadaşına laf atan kişi, talihsiz genci öldürdü! O anlar kamerada

İstanbul Kadıköy'de sokakta yürürken, kız arkadaşına laf atan kişiyle kavga eden Davut Atakov (23) bıçaklanarak öldürüldü. Polis kısa sürede kimliğini tespit ettiği şüpheli Ali K.Ş.(56)'yı gözaltına aldı. Cinayetle sonuçlanan kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kadıköy, Hasanpaşa Mahallesinde 14 Ekim Cumartesi saat 03.20 sıralarında meydana gelen olayda Davut Atakov, yolda kavga ettiği bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KIZ ARKADAŞININ İFADESİNE BAŞVURULDU

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Davut Atakov'un olay sırasında yanında bulunan kız arkadaşı S.T.(27)'in ifadesine başvurdu. Genç kız ifadesinde birlikte yürüdükleri esnada 35-40 yaşlarında kirli sakallı, gözlüklü, uzun montlu bir erkeğin kendisine laf attığını, bu nedenle erkek arkadaşıyla kavga ettiklerini söyledi. S.T. kavga sırasında arkadaşını bıçaklayan şüphelinin olay yerinden yaya olarak kaçtığını belirtti.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis yaptığı araştırmada cinayetle sonuçlanan kavga anının da güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde kız arkadaşıyla yürüyen Davut Atakov'un, yanından geçtikleri kişinin yanına geri döndüğü ve kavga ettiği görüldü. Polis kısa sürede kimliğini tespit ettiği şüpheli Ali K.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinden olayda kullandığı bıçak çıktı.

"KENDİMİ KORUMAYA ÇALIŞTIM"

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli cinayeti itiraf ederken "Onlar geçerken bana laf attılar. Ben de cevap verince aramızda kavga çıktı. Kendimi korumaya çalıştım" dediği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.