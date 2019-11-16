Kadıköy'de kayalıklara çarpan iki tekne kurtarıldı

Kadıköy'de tekne kurtarma operasyonu

İSTANBUL - Kadıköy Fenerbahçe açıklarında iki tekne kayalıklara çarptı. Yaşanan kazalarda yaralanan olmazken,DAK-SAR ekipleri kayalıklara çarpan 2 tekneyi kurtardı.

Fenerbahçe açıklarında 2 teknenin kayalıklara çarpma ihbarı üzerine DAKSAR ekipleri kurtarma botlarıyla harekete geçti. Fenerbahçe açıklarına gelen ekipler kayalıklara oturan ilk tekneye ulaşarak dikkatli ve titiz bir şekilde kayaların arasındaki tekneyi kurtardı.

Daha sonra 2. tekneyi de kurtaran DAK-SAR ekipleri yardıma gelen diğer bot ile ikinci tekneyi de yedeğe alarak marinaya ulaştırdı. Her iki kazada da yaralanan olmadı.

Kurtarma operasyonu ise saniye saniye kameralarca kaydedildi .