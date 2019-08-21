Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de 'kayyum' protestosu: Çıkan arbedede 1 kişi yaralandı
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Kadıköy'de 'kayyum' protestosu: Çıkan arbedede 1 kişi yaralandı

1 saat önce

Kadıköy'de Van, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasını protesto etmek amacıyla toplanan gruba polis müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında bir kişi bıçakla yaralandı.

Kadıköy'de 'kayyum' protestosu: Çıkan arbedede 1 kişi yaralandı, System.String[]
Kadıköy'de Van, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasını protesto etmek amacıyla toplanan gruba polis müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında bir kişi bıçakla yaralandı.

Kayyım atanması protesto etmek isteyen bir grup, Bahariye Caddesi'nden Süreyya Operasına doğru yürümek istedi. Yürüyüşe izin vermeyen polis, uyarıların ardından gruba müdahale etti.
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Kadıköy, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:45 
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