Kadıköy'de 'kayyum' protestosu: Çıkan arbedede 1 kişi yaralandı
1 saat önce
Kadıköy'de Van, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasını protesto etmek amacıyla toplanan gruba polis müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında bir kişi bıçakla yaralandı.
Kadıköy
'de Van
, Diyarbakır
ve Mardin
Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasını protesto etmek amacıyla toplanan gruba polis müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında bir kişi bıçakla yaralandı.
Kayyım atanması protesto etmek isteyen bir grup, Bahariye
Caddesi'nden Süreyya Operasına doğru yürümek istedi. Yürüyüşe izin vermeyen polis, uyarıların ardından gruba müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:45
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