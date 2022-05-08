KADIKÖY'DE KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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KADIKÖY'DE KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

08.05.2022 10:39

KADIKÖY'de dört yol ağzında bir otomobille çarpışan cip metrelerce savruldu.

KADIKÖY'de dört yol ağzında bir otomobille çarpışan cip metrelerce savruldu. Cip sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza saat 08.30 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi Şair Arşi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Özgür Doğan yönetimindeki 61 ACM 802 plakalı otomobil, Ressam Salih Erimez Caddesi'nden hareket halindeyken, Şair Arşi Caddesi'nde seyreden Hüseyin Demir yönetimindeki 34 ENR 586 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip metrelerce savruldu. Kazada hafif şekilde yaralanan cip sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontroller sırasında 1.49 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Mahalle sakini Turan Ateş, "Burada sık sık kaza olur. Ben 22 yıldır burada oturuyorum. Burada sık sık kaza olma nedeni dört yol ağzı olarak adlandırılan iki yolun kesiştiği yer olması. İleride pastane, fırın, sağlık kurumu var. Işıklar var ancak, buraya gelen boş bulan, bir işi olan araçlarını park ediyor. Dolayısıyla buradaki gelen aracı göremiyor. Yukarıdaki geleni göremiyor. Kazaların oluş nedeni buradaki gereksiz parklar. Belki kırmızı ışığı göremeyebilir, o da olabilir bilmiyorum. Kırmızı ışık ihlali var mı yok mu onu görmedim. Ama sabahın bu saatinde alkollü olması biraz şaşırtıcı. Emekli hakimim, avukatlık yapıyorum. Meslek alışkanlığı olarak hep biz teknik bilirkişilerin hazırladığı kusurlara bakarız. Kim fazla kusurlu, tabii alkol olmak büyük kusur" dedi.

KADIKÖY'DE KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
KADIKÖY'DE KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
KADIKÖY'DE KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
KADIKÖY'DE KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
KADIKÖY'DE KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

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Kaynak: DHA

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