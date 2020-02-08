Kadıköy'de kazanan yok - Son Dakika

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Kadıköy'de kazanan yok

6 saat önce

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Cisse'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın kaleci ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay'a çarparak kornere gitti.

8. dakikada sol taraftan Rodrigues'in yerden içeri çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında sahip olan Kruse'nin düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Alanyaspor savunmasına çarparak dışarı çıktı.

15. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Rodrigues'in yerden ortaladığı topa kale önünde Muriç'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

22. dakikada Jailson'un ceza sahası içerisinde elle oynamasına hakem Ümit Öztürk, VAR'a danışarak penaltı kararı verdi.

25. dakikada Cisse'nin kullandığı penaltı atışını kaleci Altay kurtardı. Kullanılan penaltı atışında Altay'ın öne çıktığını tespit eden hakem Ümit Öztürk penaltıyı iptal ederek, tekrar atılması kararını verdi.

28. dakikada Cisse'nin tekrar kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Altay'ın sağından ağlarla buluştu.

51. dakikada ceza sahası içinde Siopis'in Rodrigues'e yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk penaltı olarak değerlendirdi.

53. dakikada Max Kruse'un kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 1-1

59. dakikada Jailson'un Djalma Campos'a ceza sahası içi sol çaprazında yaptığı müdahaleye hakem Ümit Öztürk penaltı kararını verdi.

61. dakikada Cisse'nin kullandığı penaltıda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu kaleci Altay kontrol etti.

78. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rodrigues'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Morafana'da kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, İbrahim Bozbey xx

Fenerbahçe: Altay xx, Isla xx, Serdar xx, Jailson xx, Dirar xx (Ferdi dk. 83 ?), Ozan xx, Gustavo xx, Tolga xx (Deniz Türüç dk. 46 x), Rodrigues xx (Mevlüt dk. 90+3 ?), Max Kruse xxx, Muriqi xx

Yedekler: Harun, Murat Sağlam, Rami, Falette, Tolgay, Zajc, Mehmet Ekici

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Onur Bulut xx, Wellinton xx, Caulker xx, N'sakala xx, Siopis xx, Salih Uçan xx (Ceyhun dk. 46 x), Efecan xx (Mustafa Pektemek dk. 71 x), Djalma Campos xx, Bakasetas xx (Musa Çağıran dk. 79 x), Cisse xx

Yedekler: Eray Birniçan, Kaan Kanak, Tzavellas, Baiano, Emircan Altıntaş, Bammou, Junior Fernandes

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Cisse (dk. 28 pen.) (Aytemiz Alanyaspor), Max Kruse (dk. 53 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Wellinton, Salih, Marafona, Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Altay, Serdar (Fenerbahçe)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Ümit Öztürk, Fenerbahçe, Altay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
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