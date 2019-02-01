Kadıköy'de Kazı Çalışması Sırasında Doğalgaz Borusu Patladı
1 saat önce
Kadıköy'de kazı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı Çevreye gaz yayıldıİSTANBUL - Kadıköy Hasanpaşa'da iş makinesinin kazı çalışması yaptığı anda doğalgaz borusu patladı.
Kadıköy
'de kazı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı
Çevreye gaz yayıldı
İSTANBUL - Kadıköy Hasanpaşa
'da iş makinesinin kazı çalışması yaptığı anda doğalgaz borusu patladı. Yüksek ses ile patlamanın oluştuğu bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay Kadıköy Hasanpaşa Hızırbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kazı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlama sonucu etrafa gaz yayılırken, vatandaşlar çıkan sesten panik yaşadı. İGDAŞ ekipleri gazı bir süre sonra keserken, olayla ilgili soruşturma sürüyor .
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:48 Kaynak: İHA
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