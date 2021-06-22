Son dakika! KADIKÖY'DE KEBAPÇININ BACASINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE YOL AÇTI - Son Dakika

Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Kadıköy'de 11 katlı binanın girişinde bulunan kebapçının bacasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle bina tahliye edilirken, mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Feneryolu Yıldıray Sokak üzerinde bulunan 11 katlı binanın giriş katındaki kebapçının bacasında çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Dumanların binayı kaplaması üzerine bina tahliye edildi. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa dökülürken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanına müdahale etti. Bacadan çıkan alevler vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bir mahalle sakini, Ben arabayla geldiğimde baya bir plastik kokusu vardı. Arabadan geliyor zannettim. Sonra baktım yukarıdan dumanlar geliyor. Bacadan baya bir yangın başladı. Kebapçıdan geldiğini anladık. Kebapçıyı aradık, bir sıkıntı mı var, bir şey mi yanıyor diye. Bir şey yok, mangal kısmında sıkıntı vardı temizledik dediler. Ama hala dumanlar gelmeye devam ediyordu. Baktık itfaiyeciler de geliyor. Biz de bir bakalım dedik. İtfaiyeciler de söndürdü. dedi.