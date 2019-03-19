Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Kediye Tokat Kavgası

Kadıköy'de Kediye Tokat Kavgası

1 saat önce

Kediye vuran kişi, kendisine tepki gösteren gence saldırdı.

Kadıköy'de Kediye Tokat Kavgası, System.String[]
Kediye vuran kişi, kendisine tepki gösteren gence saldırdı.

Haber: Mehmet AKTARAN - İstanbul DHA

Kadıköy'de bir kediye vurarak duvardan düşüren kişiye tepki gösteren genç saldırıya uğradı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy Mustafa Mazharbey Caddesi'nde yürüyen bir kişi duvardaki kediyi vurarak düşürdü. Olayı gören bir genç, kediye vuran kişiye tepki gösterdi. Tepki üzerine kediye vuran kişi, gence saldırdı. İkili birbirine girdi. Kavgayı çevredekiler araya girerek sonlandırdı. Omuzu çıktığı belirtilen genç, hastaneye götürülürken saldırganın çevredeki bir çok kediye kötü davrandığı belirtildi. Şikayet üzerine polis, güvenlik kamerasına yansıyan saldırganı arıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kediye vuran kişi

-Gencin tepkisi

-Çıkan kavga

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:06 Kaynak: DHA

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