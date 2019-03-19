Kadıköy'de Kediye Tokat Kavgası
2 saat önce
KADIKÖY'de bir kediye vurarak duvardan düşüren kişiye tepki gösteren genç saldırıya uğradı.
KADIKÖY'de bir kediye vurarak duvardan düşüren kişiye tepki gösteren genç saldırıya uğradı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kadıköy Mustafa Mazharbey Caddesi'nde yürüyen bir kişi duvardaki kediyi vurarak düşürdü. Olayı gören bir genç, kediye vuran kişiye tepki gösterdi. Tepki üzerine kediye vuran kişi, gence saldırdı. İkili birbirine girdi. Kavgayı çevredekiler araya girerek sonlandırdı. Omuzu çıktığı belirtilen genç, hastaneye götürülürken saldırganın çevredeki bir çok kediye kötü davrandığı belirtildi. Şikayet üzerine polis, güvenlik kamerasına yansıyan saldırganı arıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:41 Kaynak: DHA
Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size
Gazeteci Ahmet Altan, Cumhurbaşkanına Hakaretten Hakim Karşısına Çıktı
Necmettin Kesgin'den Mansur Yavaş Hakkında Yeni Suç Duyurusu
Nike Ağrı'da Fabrika Kuracak! Tam 5 Bin Kişi İşe Alınacak