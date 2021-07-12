Kadıköy'de kilise duvarının üstüne çıkarak dans eden 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul Kadıköy'de Ermeni kilisesinin kapısının üzerine çıkan 2 kişi çalan müzik eşliğinde oynadı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki topladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu saygısızlığı kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İstanbul Valiliği olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, "Surp Takavor Kilisesi'ne giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı." ifadeleri yer aldı.

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. Altun'un mesajında şu sözler yer aldı: "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabedler kutsaldır, dokunulmazdır. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir."