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Kadıköy'de kilise duvarının üzerinde oynadığı iddia edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kadıköy'de kilise duvarının üzerinde oynadığı iddia edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi

12.07.2021 17:57
Kadıköy'de kilise duvarının üzerinde oynadığı iddia edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi, System.String[]

Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkılarak müzik eşliğinde oynanmasına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye gönderilen 3 şüpheli, adli kontrol altına alınmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkılarak müzik eşliğinde oynanmasına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye gönderilen 3 şüpheli, adli kontrol altına alınmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir grubun Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynamasına ilişkin soruşturma başlattı.

Savcılık, soruşturma kapsamında, kimliğini tespit ettiği şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerine talimat verdi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, Y.E.U ve Ö.F.A. ile aracın sahibi O.Y.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Burada savcılığa çıkarılan 3 şüpheli, adli kontrol altına alınmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Başsavcılıktan açıklama

Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, gece saat 01.30 civarında Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin önüne araçla gelen şüphelilerden O.Y'nin müzik yayını yapmak ve onunla beraber olan şüpheliler Y.E.U ile Ö.F.A'nın da kilisenin ön duvarına çıkıp oynamak suretiyle suç işlediklerinin ihbarı üzerine cumhuriyet başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin aynı gün yakalanıp gözaltına alındığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşlemlerin tamamlanmasını müteakip Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen şüpheliler, üzerlerine atılı olup kanunda tutuklama yasağı öngörülen 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan 'konutlarını terk etmemek suretiyle' adli kontrol altına alınmaları talebiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle ortaya çıkarılması ve eylemi gerçekleştiren kişiler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken tüm adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir."

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 00.55 sıralarında KadıköyCaferağa Mahallesi Khalkedon Meydanı'nda, Surp Takavor Kilisesi'ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergilediklerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö.F.A. ile aracın sahibi O.Y. ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Kadıköy, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de kilise duvarının üzerinde oynadığı iddia edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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