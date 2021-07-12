Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkıp oynayan şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, kilise duvarının üstüne çıkarak oynadığı iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Savcılık, soruşturma kapsamında, kimliğini tespit ettiği şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerine talimat verdi.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı , bir grubun Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynamasına ilişkin soruşturma başlattı.

Kadıköy 'de kilise duvarının üzerine çıkarak müzik eşliğinde oynadığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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