KADIKÖY'DE KİMLİK İSTEYEN OTEL GÖREVLİSİNE SALDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE KİMLİK İSTEYEN OTEL GÖREVLİSİNE SALDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika

KADIKÖY'DE KİMLİK İSTEYEN OTEL GÖREVLİSİNE SALDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA

13 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / Kadıköy'de otelde kalmak isteyen bir kişi kendisinden kimlik isteyen resepsiyon görevlisine saldırdı.

KADIKÖY'DE KİMLİK İSTEYEN OTEL GÖREVLİSİNE SALDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA, System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/

Kadıköy'de otelde kalmak isteyen bir kişi kendisinden kimlik isteyen resepsiyon görevlisine saldırdı. Resepsiyon görevlisine yumruk üstüne yumruk atan şüpheli, polis tarafından yakalanırken saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay önceki gün Kadıköy Osmanağa Mahallesindeki otelde meydana geldi. Gece otele gelen bir kişi kalmak için görevliye oda sordu. Otel görevlisi kendisinin kaydını yapmak için kimlik istedi. Kimlik istenen kişi görevliye hakaret ettikten sonra yumruklamaya başladı. Aldığı yumruk darbeleri ile otel görevlisi yere yığıldı. Yaralanan görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan polis tarafından yakalandı.

SALDIRI KAMERADA

Saldırganın otel görevlisini darp etmesi kameralara yansıdı. Görüntülerde saldırgan pansiyona giriyor ve resepsiyona doğru ilerliyor. Şüpheli resepsiyonda kendisinden kimlik isteyen görevliye yumruk atıyor. Saldırgan daha sonra hiç bir şey olmamış gibi pansiyondan çıkıp gidiyor.

Görüntü Dökümü:

----------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelinin otele gelmesi

-Görevlinin görüntüsü

-Saldırgan ile görevli arasında konuşmalar

-Görevliyi yumruklaması

-Genel ve detay görüntüler


Resepsiyon, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu geri dönüyor
Odatv haber müdürü ve muhabiri tutuklandı Şehir eşkıyasının kimlik isteyen otel görevlisine yumruklarla saldırdığı anlar kamerada Yunanistan sınırında ailesini kaybeden 12 yaşındaki Afgan Menice babasıyla buluştu

Son Dakika Haberleri
12:29 Avrupa cazına modern yorum
12:23 "öğretmen"i izleyiciyi hayran bıraktı!
11:46 Mel B'nin avukatları eski dadı hakkında soruşturma açtı!
11:43 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızının corona virüsü paniği!
11:43 Murat Boz'a Deren Talu hakkında soru soruldu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 12:35:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KADIKÖY'DE KİMLİK İSTEYEN OTEL GÖREVLİSİNE SALDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]