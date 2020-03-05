Kadıköy'de kimlik isteyen otel görevlisine saldıran şüpheli kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadıköy'de kimlik isteyen otel görevlisine saldıran şüpheli kamerada - Son Dakika

Kadıköy'de kimlik isteyen otel görevlisine saldıran şüpheli kamerada

6 saat önce

Kadıköy'de otelde kalmak isteyen bir kişi kendisinden kimlik isteyen resepsiyon görevlisine saldırdı.

Kadıköy'de otelde kalmak isteyen bir kişi kendisinden kimlik isteyen resepsiyon görevlisine saldırdı. Resepsiyon görevlisine yumruk üstüne yumruk atan şüpheli, polis tarafından yakalanırken saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay önceki gün Kadıköy Osmanağa Mahallesindeki otelde meydana geldi. Gece otele gelen bir kişi kalmak için görevliye oda sordu. Otel görevlisi kendisinin kaydını yapmak için kimlik istedi. Kimlik istenen kişi görevliye hakaret ettikten sonra yumruklamaya başladı. Aldığı yumruk darbeleri ile otel görevlisi yere yığıldı. Yaralanan görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan polis tarafından yakalandı.

SALDIRI KAMERADA

Saldırganın otel görevlisini darp etmesi kameralara yansıdı. Görüntülerde saldırgan pansiyona giriyor ve resepsiyona doğru ilerliyor. Şüpheli resepsiyonda kendisinden kimlik isteyen görevliye yumruk atıyor. Saldırgan daha sonra hiç bir şey olmamış gibi pansiyondan çıkıp gidiyor.

Kadıköy'de kimlik isteyen otel görevlisine saldıran şüpheli kamerada

Resepsiyon, Kadıköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:35 Kaynak: DHA
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