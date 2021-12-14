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Kadıköy'de kız arkadaşını başından vuran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Silahın patlayacağını bilmiyordum - Son Dakika

Kadıköy'de kız arkadaşını başından vuran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Silahın patlayacağını bilmiyordum

14.12.2021 16:46
Kadıköy'de kız arkadaşını başından vuran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Silahın patlayacağını bilmiyordum

KADIKÖY'de bir restoranda kız arkadaşı Demet S.'yi (38) ruhsatsız tabancasıyla başından vurduğu gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Tolga Ergen'in (44) ifadesi ortaya çıktı.

KADIKÖY'de bir restoranda kız arkadaşı Demet S.'yi (38) ruhsatsız tabancasıyla başından vurduğu gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Tolga Ergen'in (44) ifadesi ortaya çıktı. Demet S.'nin kendisine rencide edici kelimeler kullandığını iddia eden Ergen, "Yemek yerken Demet'in bana fevri konuşmaları sonrası bir anlık sinirle tabancayı korkutma amaçlı kafa hizasına sıktım. Silahın patlayacağını bilmiyordum, mermiyi o an şarjöre koymadım" dedi. Demet S. ise emniyetteki ifadesinde "Masada şahısla otururken üzerindeki silahı fark etmemiştim. Olay anı nasıl oldu net hatırlamıyorum. Uyandığımda arabadaydım. Bana silah çektiğini hatırlamıyorum, silah ile yaralandığımı hastaneye gelince öğrendim" ifadelerini kullanarak Ergen'den şikayetçi oldu.

Olay, 12 Aralık günü 20.30 sıralarında Kadıköy'deki Şemsettin Günaltay Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranın içinde Tolga Ergen (44), Demet S.'yi (38) kurusıkıdan bozma olan ruhsatsız tabancayla başından yaraladı. Tolga Ergen tabancasını olay yerinde bırakarak kaçmaya çalıştığı sırada Bostancı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 'Extacy' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildiği de öğrenildi.

Yaralanan Demet S.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı fakat tedavisinin devam ettiği bilgisi edinildi. Ayrıca Demet S.'nin olaydan yaklaşık 1 ay önce şüpheli Tolga Ergen'den "Tehdit" suçundan şikayetçi olduğu öğrenildi. Şüpheli Tolga Ergen'in Demet S.'ye karşı işlediği iddia edilen 3 kez "Kasten yaralama" ile "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından toplamda 5 adet suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.  İFADELERİ ORTAYA ÇIKTIMüşteki Demet S.'nin emniyet ifadesinde Tolga Ergen'in kendisinin erkek arkadaşı olduğunu, aralarında kıskançlık nedeniyle bir hafta önce tartışma yaşandığını ve olay gününe kadar kendisiyle konuşmadığını söylediği öğrenildi. 12 Aralık günü Ergen'in kendisini aradığını, bir restoranda buluştuklarını kaydeden Demet S. "Yemek yedik, masada sürekli 'Sana hiçbir zarar vermeyeceğim' şeklinde konuşuyordu. Masada şahısla otururken üzerindeki silahı fark etmemiştim. Olay anı nasıl oldu net hatırlamıyorum. Uyandığımda arabadaydım. Bana silah çektiğini hatırlamıyorum, silah ile yaralandığımı hastaneye gelince öğrendim" dedi.

'DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM'Müşteki Demet S., ifadesini şu şekilde sürdürdü: "Kendisiyle masada sözlü tartışma halindeydik fakat olayın bu boyuta geldiğini tahmin etmedim. Zaten anlaşamıyorduk oturup konuşup ayrılacaktık. Kendisi hakkında geçmiş zamanlarda birkaç kez şikayetim olmuştu. Yaşanan olaydan ötürü Tolga Ergen'den davacı ve şikayetçiyim. Şahıs hakkında Aile Mahkemesi'nden tedbir kararı çıkarılmasını talep ediyorum"Olaya ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye getirilen şüpheli Tolga Ergen ise Demet S.'nin 15 yıllık arkadaşı, 4 yıldır da sevgilisi olduğunu söyledi. Kız arkadaşının "Bir haftadır konuşmuyoruz" şeklindeki beyanlarını kabul etmeyen şüpheli Ergen, söz konusu tarihlerde kız arkadaşıyla birlikte Karadeniz turunda olduklarını iddia etti. 'TABANCAYI KORKUTMA AMAÇLI KAFA HİZASINA SIKTIM'Olay günü Kadıköy'de buluştuklarını kaydeden Ergen, birlikte yemek yedikleri sırada Demet S'nin kendisine "Sen çok kıskançsın" demesinin ardından kendisine karşılık rencide edici sözler kullandığını ifade etti. Ergen ifadesinde "Ben de sinirlenerek 2-3 sene önce 'Barış' isimli el yapımlı bir tabanca almıştım. Yemek yerken Demet'in bana fevri konuşmaları sonrası bir anlık sinirle tabancayı korkutma amaçlı kafa hizasına sıktım. Silahın patlayacağını bilmiyordum, mermiyi o an şarjöre koymadım. Demet kafasını bir anda çevirince kafasına denk geldi. Ondan sonra şoka girerek oradan ayrıldım. Mekandan çıktıktan sonra pişman oldum, mekana geri dönerken polisler yakaladı. Bahse konu tabancayı daha önce hiç kullanmadım. O gün giydiğim montun cebinde aldığımdan beri duruyordu. Planlayarak tabancayı olay akşamı getirmedim ve bu olayı planlayarak yapmadım" şeklinde konuştu.

TUTUKLANDISavcılık, şüpheli Tolga Ergen'i "Kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Şüpheli Ergen hakimlik sorgusunda savcılıktaki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Ben silahın ateş almayacağını düşünerek ve müştekiye sinirlenerek korkutmak amacıyla silahı doğrulttum. Bir anda silah ateş aldı, O korku nedeniyle ben olay yerini terk ettim, o esnada polisler yakaladı. Ben silahı müştekiye hediye etmiştim ancak aynı evde kaldığımız için ben üzerime aldım. Silah el yapımı bir silahtır. Yaptığımdan çok pişmanım, öncelikle tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Tolga Ergen'in "Kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de kız arkadaşını başından vuran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Silahın patlayacağını bilmiyordum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de kız arkadaşını başından vuran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Silahın patlayacağını bilmiyordum - Son Dakika
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