KADIKÖY'DE KIZILAY GIDA YARDIM KOLİSİ DAĞITTI - Son Dakika

TÜRK Kızılay'ı Kadıköy'de koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara kuru gıda koli yardımında bulundu.

Türk Kızılay'ı Kadıköy'de koronavirüs salgını nedeniyle verilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlara kuru gıda kolisi yardımında bulundu. Türk Kızılay'ı Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz, Türk Kızılay'ı gönüllüleri ile birlikte Kadıköy'de koli sokak sokak gezerek yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine verdi.Türk Kızılay'ı Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz, "Kızılay olarak bizde yıllardır ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hem yardım kolilerini hem öğleden sonra saat üç gibi de pide dağıtımına devam edeceğiz. Vatandaşımız evinde kalsın sağlık içerisinde kalsın. Kadıköy Kızılay olarak ulaşmadık insan, başını okşamadığımız çocuk bırakmadık bırakmayacağız. İnşallah, bundan çok emin olabilirsiniz. Son koronavirüs verileri de iyi geliyor bayramdan sonra çifte bayramı yapmayı Allah hepimize nasip etsin diyorum" dedi.