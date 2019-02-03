Kadıköy'de Klima Hırsızları Kamerada

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHAKadıköy'de yüzleri maskeli 3 şüpheli bir oto galerinin klimasını çaldı.

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHA



Kadıköy'de yüzleri maskeli 3 şüpheli bir oto galerinin klimasını çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Göztepe'de bulunan bir oto galeriye Cuma saat 03.00 sıralarında gelen yüzleri maskeli 3 kişi ilk önce iş işyerinin çevresinde keşif yaptı. Bir süre sonra klima ünitesinin bağlantılarını söken şüpheliler klimayı alarak buradan uzaklaştı. Hırsızlık anı galerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri çalışanı, "Klima şirketini aradık. Yenisinin 11 bin lira olduğunu söylediler. İnşallah yakalanırlar" diye konuştu. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:



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(GÜVENLİK KAMERASI)



-İşyerinden görüntü



-Hırsızlık anı



(AKTÜEL)



-İşyerinden detay görüntüler



-İşyeri çalışanı ile röp.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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