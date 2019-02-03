Kadıköy'de Klima Hırsızları Kamerada
1 saat önce
KADIKÖY'de yüzleri maskeli 3 şüpheli bir oto galerinin klimasını çaldı.
KADIKÖY'de yüzleri maskeli 3 şüpheli bir oto galerinin klimasını çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Göztepe'de bulunan bir oto galeriye Cuma saat 03.00 sıralarında gelen yüzleri maskeli 3 kişi ilk önce iş işyerinin çevresinde keşif yaptı. Bir süre sonra klima ünitesinin bağlantılarını söken şüpheliler klimayı alarak buradan uzaklaştı. Hırsızlık anı galerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri çalışanı, "Klima şirketini aradık. Yenisinin 11 bin lira olduğunu söylediler. İnşallah yakalanırlar" diye konuştu. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:42 Kaynak: DHA
Çocuğuna Simit Veren Kadının Parasını Çalan Adam Kameralara Yakalandı
Göztepe'nin En Skorer Oyuncusu Yasin, Yedek Kulübesine Mahkum Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile İstanbul'da Buluştu
Göz Doktoru Olan Vekilden Korkunç İddia: SGK'nın Kanser İlacı Kör Ediyor