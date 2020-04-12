Kadıköy'de komşuları için balkonda konser veriyorlar - Son Dakika

HAKAN Kaya ve Alper Kalaycıklıoğlu. Onlar Kadıköy Acıbadem Mahallesi 'nde yaşayan iki müzisyen. Kaya ve Kalaycıklıoğlu sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan komşuları için balkonda konser veriyor. Her yaştan komşuları da onlara alkışlarla eşlik ediyor. Konserin başlamasıyla birlikte sokakta birbirinden güzel eserlerin sesi yankılanırken, komşuları müzisyenlerin kendileri için moral kaynağı olduğunu ifade ediyor.

"KOMŞULAR DA ÇOK GÜZEL DESTEK OLUYOR"

Balkon konserleriyle komşularının bu dönemde motivasyonunu artırmayı hedeflediklerini ifade eden müzisyen Hakan Kaya, "Özel olarak balkonda hiçbir zaman çalmadık. Balkonda çalarak komşularımızı bir anlamda motive etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Müzisyen Alper Kalaycıklıoğlu, "Bu karantina günlerinde biz durmadan çalmaya devam ediyoruz. Komşular da çok güzel destek oluyor. Eğleniyoruz, güzel gidiyor" diye konuştu.

"GERÇEKTEN MOTİVE OLUYORUZ"

İki müzisyenin balkon konserini evinin penceresinden dinleyen bir vatandaş, "Güzel oluyor. Belli bir saatte çalıyorlar. Gerçekten motive oluyoruz. Çünkü müzik gerçekten bir ihtiyaç. Şu dönemde moraller zaten düşük. Onlar iyi oluyor" diye konuştu.

"BÜTÜN MAHALLEDE HERKES ONLARI DİNLİYOR"

69 yaşındaki Hayri Erol Eybaşı, "Bize çok iyi motive oldular. Bütün mahallede herkes onları dinliyor. Bir buçuk aya yakındır evdeyiz. İnşallah bu virüsten kurtuluruz. Memleketimiz kurtulur, herkes rahat eder inşallah. Herkes evde kalsın" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş Süleyman Yünlü, "Çok zevk alıyoruz ve onlara eşlik ediyoruz" diye konuştu. Pencereden müzisyenlere alkışla eşlik eden Hatice Yünlü, "Bizi sık sık neşelendiriyorlar. Sağ olsunlar" şeklinde konuştu.

- İstanbul