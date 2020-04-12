KADIKÖY'DE KOMŞULARI İÇİN BALKONDA KONSER VERİYORLAR - Son Dakika

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KADIKÖY'DE KOMŞULARI İÇİN BALKONDA KONSER VERİYORLAR
6 saat önce
KADIKÖY'DE KOMŞULARI İÇİN BALKONDA KONSER VERİYORLAR (Havadan görüntülerle)
KADIKÖY'DE KOMŞULARI İÇİN BALKONDA KONSER VERİYORLAR (Havadan görüntülerle)
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:53 Kaynak: DHA
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