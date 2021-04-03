Kadıköy'de kontrolden çıkan lüks otomobil önce otomobile ardından ağaca çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Kadıköy'de kontrolden çıkan lüks otomobil önce otomobile ardından ağaca çarptı: 3 yaralı

03.04.2021 03:07

Kadıköy'de kontrolden çıkan lüks otomobil önce otomobile ardından ağaca çarptı: 3 yaralı Kontrolden çıkan araç önce otomobile ardından ağaca çarptı Kadıköy'de lüks otomobil hızla seyir ettiği esnada kontrolden çıkarak önce bir otomobile ardından yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kadıköy'de kontrolden çıkan lüks otomobil önce otomobile ardından ağaca çarptı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan araç önce otomobile ardından ağaca çarptı

İSTANBUL - Kadıköy'de lüks otomobil hızla seyir ettiği esnada kontrolden çıkarak önce bir otomobile ardından yol kenarındaki ağaca çarptı. İki otomobilin de büyük hasara uğradığı kazada ağaç da kırılarak yola savruldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 3 kişi yaralandı

Kaza, dün saat 21.15 sıralarında Kadıköy Cemiz Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 DOY 460 plakalı Mercedes marka otomobiliyle iddiaya göre yolda hızla seyreden Rafet Canbaşar, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda ilerleyen Alper Pekiçten yönetimindeki Seat marka otomobile çarptı. Hızını alamayan lüks araç çarpmanın ardından savrularak yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Kazada iki otomobil de adeta hurdaya dönerken aracın çarptığı ağaç kırılarak yola savruldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 3 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otomobillerden yola dökülen yağı belediye ekipleri üzerine kum atarak temizledi. Adeta hurdaya dönen otomobiller de çekicilere alınarak olay yerinden kaldırıldı.

Kazaya tanık olan Zafer Yılmaz, "Beyaz arabaya vurmuş. Vurunca havalanıp ağaca vuruyor. Lastiği kopuyor. İki ambulans geldi tam bilemiyorum" dedi.

Kadıköy'de kontrolden çıkan lüks otomobil önce otomobile ardından ağaca çarptı: 3 yaralı
Kadıköy'de kontrolden çıkan lüks otomobil önce otomobile ardından ağaca çarptı: 3 yaralı
Kadıköy'de kontrolden çıkan lüks otomobil önce otomobile ardından ağaca çarptı: 3 yaralı
Kadıköy'de kontrolden çıkan lüks otomobil önce otomobile ardından ağaca çarptı: 3 yaralı

Otomobil, Kadıköy, Savaş, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de kontrolden çıkan lüks otomobil önce otomobile ardından ağaca çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Saldırıya uğrayan Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten destek Saldırıya uğrayan Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten destek Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız "Babama gidiyorum" diye evden çıkan kadının cansız bedeni deniz kıyısındaki bir mağarada bulundu Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak
Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı         
00:24
İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı         
23:33
Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu         
22:44
Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu         
20:38
19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti         
19:47
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollüyken bir araca çarparak kaçtı iddiası Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollüyken bir araca çarparak kaçtı iddiası         
18:38
Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi         
17:46
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı         
14:09
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı         
14:06
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti         
08:30
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 04:20:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadıköy'de kontrolden çıkan lüks otomobil önce otomobile ardından ağaca çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei