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Kadıköy'de köpeğe çarpan sürücü umursamadan kaçtı - Son Dakika

Kadıköy'de köpeğe çarpan sürücü umursamadan kaçtı

31.12.2021 09:46

İstanbul Kadıköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan cins köpeğe seyir halindeki otomobil çarptı.

İstanbul Kadıköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan cins köpeğe seyir halindeki otomobil çarptı. Köpek, çarpmanın etkisiyle yola savrulurken araç sürücüsü ise umursamadan olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Kadıköy'de 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dükkana ait cane corso cins köpek, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırasında bir otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Bir süre sürüklenen cins köpek, topallayarak kaçtı. Araç sürücüsü ise çarptığı köpeğe aldırış etmeden olay yerinden uzaklaştı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan cins köpek, veterinere götürüldü. Yaşanan kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

"SAHİPSİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK UZAKLAŞTI"

Yaşanan kazaya ilişkin konuşan hayvan sahibi İrem Lara, "Her şey bir anda yaşandı. Köpek,kaza sonrası bir süre afalladı. Köpeğe çarpan sürücü her şeyin farkındaydı. Çarptıktan sonra hayvanın sahipsiz olduğunu düşünerek uzaklaştı. Yaşanan durum bizi çok üzdü. Çarpan sürücü en azından durup hayvanı kontrol edip gerekirse veterinere götürebildi. Biz bu tavra karşı fazlasıyla kızgınız. Neyse ki köpeğimizin durumu iyi ancak hayatını da kaybedebilirdi. Ben sürücülerin bu tarz durumlarda kaçmayarak hayvanlara yardımcı olmasını istiyorum" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik-İHA)

Kadıköy'de köpeğe çarpan sürücü umursamadan kaçtı
Kadıköy'de köpeğe çarpan sürücü umursamadan kaçtı
Kadıköy'de köpeğe çarpan sürücü umursamadan kaçtı
Kadıköy'de köpeğe çarpan sürücü umursamadan kaçtı
Kadıköy'de köpeğe çarpan sürücü umursamadan kaçtı

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Otomobil, Tragger, Kadıköy, Köpek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de köpeğe çarpan sürücü umursamadan kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de köpeğe çarpan sürücü umursamadan kaçtı - Son Dakika
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