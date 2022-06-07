Kadıköy'de korkutan anlar! Elindeki satırı savuran adam satırlı adam tehditler savurup küfür etti - Son Dakika
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Kadıköy'de korkutan anlar! Elindeki satırı savuran adam satırlı adam tehditler savurup küfür etti

07.06.2022 12:35

İstanbul Kadıköy'de elindeki satırla çevredeki vatandaşlara tehditler savurarak küfürler eden adam, çevredeki diğer vatandaşlar tarafından engellendi.

Kadıköy'de dün akşam saat 17.00 sıralarında Caferağa Mahallesi, Mühürdar Caddesi'nde elinde satır olan bir kişi, çevredekilere tehditler savurduktan sonra yoldan geçen kişiyi kolundan yakaladı. Satırı göstererek tehditler savurmaya devam eden kişiye bir süre sonra çevredekiler müdahale etti.

DALGINLIĞINDAN FAYDALANIP KOLUNU TUTTU

Saldırganın arkasından yaklaşan Hasan Yücesan, bir anlık dalgınlığından yararlanarak kolundan tuttu. Yücesan'a yardıma gelenler saldırganı yere yatırarak elindeki satırı aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

"TEHDİT EDİP, KÜFÜRLER SAVURUYORDU"

Olayı anlatan Hasan Yücesan "Dün masa da oturuyorduk. O esnada arkadaşının elinde satır vardı. Burada esnaf ve vatandaşlar izlerken, ellerinde telefonla video çekiyorlardı. Ben de arkasından dolaştım. Daha sonra boşluğunu yakalamaya çalıştım. Elinden tutarak satırı elinden aldım ve yere düşürdüm. O sırada münakaşa yaşadık. Elimden hafif yaralandım. Polisler gelerek alıp karakola götürdüler. Saldırgan kolundan tuttuğu kişiye satırla tehdit ve küfür ediyordu. Vurmasın diye müdahale ederek elindeki satırı almaya çalıştım" dedi.

Kadıköy'de satırlı adam paniği! Yoldan geçenlere tehditler savurup küfür etti
Kadıköy'de satırlı adam paniği! Yoldan geçenlere tehditler savurup küfür etti
Kadıköy'de satırlı adam paniği! Yoldan geçenlere tehditler savurup küfür etti
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Kaynak: DHA

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de korkutan anlar! Elindeki satırı savuran adam satırlı adam tehditler savurup küfür etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de korkutan anlar! Elindeki satırı savuran adam satırlı adam tehditler savurup küfür etti - Son Dakika
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