Kadıköy'de Korkutan Yangın
11 dakika önce
Kadıköy'de korkutan yangın Binanın çatısı alev alev yandıİSTANBUL - Kadıköy'de dört katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
Kadıköy
'de korkutan yangın
Binanın çatısı alev alev yandı
İSTANBUL - Kadıköy'de dört katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlere itfaiye müdahale ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Kadıköy Fikirtepe Dumlupınar
Mahallesi Uyum Sokak 'ta bulunan dört katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, çatı alevlere teslim oldu. Yangına Kadıköy itfaiyesi müdahale ederken, vatandaşlar korku dolu gözlerle yangını izledi. Yangın kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan binadan yükselen alevler kameralarca kaydedildi. Görüntülerde çatı adeta alev topuna dönüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:27 Kaynak: İHA
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