Son dakika 3. sayfa: Kadıköy'de korkutan yangın... Rezidansta çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Kadıköy'de korkutan yangın... Rezidansta çıkan yangına müdahale ediliyor

15.10.2022 21:44

Son dakika gelişmesine göre Kadıköy'de korkutan yangın.

Kadıköy'de korkutan yangın... Rezidansta çıkan yangına müdahale ediliyor

İSTANBUL - Kadıköy'de Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Son dakika haber: Kadıköy'de 24 katlı rezidansta yangın Son dakika haber: Kadıköy'de 24 katlı rezidansta yangın
Kaynak: İHA

Fikirtepe, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kadıköy'de korkutan yangın... Rezidansta çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Kadıköy'de korkutan yangın... Rezidansta çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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