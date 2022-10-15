İSTANBUL - Kadıköy'de Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA

Fikirtepe, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Kadıköy'de korkutan yangın... Rezidansta çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

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