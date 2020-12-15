- (Drone)Kadıköy'de Körler Ülkesi'nin yeni gizemi havadan görüntülendi - Son Dakika

- (Drone)Kadıköy'de Körler Ülkesi'nin yeni gizemi havadan görüntülendi

15.12.2020 12:52

- (Drone)Kadıköy'de Körler Ülkesi'nin yeni gizemi havadan görüntülendi Tarihte Körler Ülkesi olarak da anılan İstanbul Kadıköy'deki Haydarpaşa Garı kazılarında, içinde mezarların da olduğu tabanı mermer bir yapı tespit edildi.

- (Drone) Kadıköy'de Körler Ülkesi'nin yeni gizemi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Tarihte Körler Ülkesi olarak da anılan İstanbul Kadıköy'deki Haydarpaşa Garı kazılarında, içinde mezarların da olduğu tabanı mermer bir yapı tespit edildi. Toplu mezarları, mimarisi ile kutsal olduğu düşünülen yapının gizemi arkeolojik çalışmalar ilerledikçe çözülecek. Haydarpaşa Garı kazılarında, Havadan görüntülendi.

İstanbul'da Haydarpaşa Garında 2018 Mayıs ayında başlatılan arkeolojik kazılarda İstanbul'un özellikle de Kadıköy'ün tarihine ışık tutacak çok önemli bulgular elde edildi. Peronların altından çıkan mermer tabanlı, apsidal formlu oldukça geniş bir alana yayılan mimari yapı tespit edildi. İçinde toplu mezar buluntusunun da çıktığı yapı şimdilik gizemini koruyor.

Kazı çalışmalarında ele geçen 18 bine yakın sikke MÖ 7. yy'dan günümüze dek Kadıköy/Khalkedon tarihine dair bir bilgi sundu. İlk kez sistematik bir arkeolojik kazıda klasik döneme ait Khalkedon sikkeleri ele geçirildi. Elde edilen sikkeler eskiden Körler Ülkesi olarak da adlandırılan Kadıköy'ün bugün olduğu gibi geçmişte de ticari bir canlılığa sahip olduğunu gösterdi

Diğer yandan geniş duvarları ile limana ait mendirek de kazının önemli mimari buluntusu olarak kaynaklara geçti. Kazı alanının batısında 'Peronlar Bölgesi'ndeki kazı çalışmaları sırasında, Erken Bizans dönemi yapı kompleksi ortaya çıkarıldı. 12. yy'da yaşamış olan Geoffry Villehordouin, kitabında burada ihtişamlı bir saray yapısı olduğunu anlatıyor. Yapı içerisinden çıkarılan mermer parçaları, renkli mozaik taşları ve renkli cam parçaları Villehordouin'in anlattıklarını destekliyor.

Alanda ortaya çıkarılan bir diğer önemli yapı ise alanın kuzeyinde hala suyu akmakta olan ayazma. Kazı çalışmalarında 2 adet su haznesi ortaya çıkarıldı. Antik kaynaklardan toplanan bilgiler, buranın Roma döneminde yaşamış Dionysisos Byzantios'un "Boğaziçi'nde Bir Gezinti" adlı kitabında yer verilen Damalis burnundan Kadıköy'e kadar olan kıyı betimlemelerinde anlattığı ve Hermegora adını verdiği kesintisiz akan su kaynağı ile eşleşiyor. Kaynak suyu üzerine Erken Bizans döneminde iki adet su haznesi inşa edilmiş ve burası çeşme olarak uzun yıllar kullanılmıştı. Öte yandan Haydarpaşa Garı kazılarında havadan görüntülendi.

- (Drone)Kadıköy'de Körler Ülkesi'nin yeni gizemi havadan görüntülendi
- (Drone)Kadıköy'de Körler Ülkesi'nin yeni gizemi havadan görüntülendi
- (Drone)Kadıköy'de Körler Ülkesi'nin yeni gizemi havadan görüntülendi
- (Drone)Kadıköy'de Körler Ülkesi'nin yeni gizemi havadan görüntülendi
- (Drone)Kadıköy'de Körler Ülkesi'nin yeni gizemi havadan görüntülendi
- (Drone)Kadıköy'de Körler Ülkesi'nin yeni gizemi havadan görüntülendi
- (Drone)Kadıköy'de Körler Ülkesi'nin yeni gizemi havadan görüntülendi
- (Drone)Kadıköy'de Körler Ülkesi'nin yeni gizemi havadan görüntülendi

Haydarpaşa Garı, Haydarpaşa, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - (Drone)Kadıköy'de Körler Ülkesi'nin yeni gizemi havadan görüntülendi - Son Dakika


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