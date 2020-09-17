Kadıköy'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Vatandaşlarla da sohbet eden Özarslan, Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemlere uyulmasını istedi.

Özarslan, işletme sahiplerinden dezenfektan ve ateş ölçer bulundurma, maske kullanma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma tedbirlerine riayet edilmesini isteyerek, kurallara uymanın önemini anlattı.

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan , Bağdat Caddesi'ndeki lokanta ve kafeteryalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemleri denetledi.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği " Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında, Kadıköy 'de lokantalar ve kafeteryalarda denetim yapıldı.

Avrupa Ligi'nde Borac'ı 2-0 yenen Rio Ave, Beşiktaş'ın rakibi oldu

İstanbul'da tüm toplu taşıma otobüsleri İETT'ye bağlandı! Özel halk otobüsleri tarih oldu

Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?