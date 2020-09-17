Kadıköy'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında, Kadıköy'de lokantalar ve kafeteryalarda denetim yapıldı.
Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Bağdat Caddesi'ndeki lokanta ve kafeteryalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemleri denetledi.
Özarslan, işletme sahiplerinden dezenfektan ve ateş ölçer bulundurma, maske kullanma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma tedbirlerine riayet edilmesini isteyerek, kurallara uymanın önemini anlattı.
Vatandaşlarla da sohbet eden Özarslan, Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemlere uyulmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 18:11 - Kaynak: AA
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