Kadıköy'de kuaför, berber ve güzellik salonları kepenklerini açtı - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bir süredir faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik salonları bugün tekrar hizmet vermeye başladı.

Gereken hijyen şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla açılan işletmelerde, Kadıköy'de sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklar başladı. Müşterilerin kullanacağı koltuklar dezenfekte edildi ve sosyal mesafe kurallarına uygun olacak şekilde yerleştirildi. Bazı işletmeler girişlerine galoş, maske, eldiven ve el dezenfektanı yerleştirilirken, her giren müşterinin de ateşi ölçüldü ve çizelgelere yazıldı. İşletmelerin müşterilere ikramda bulunması yasak olduğu için bazı kuaför ve berberlerde tek kullanımlık su ve içeceklerin bulunduğu servis tezgahları hazırlandı. Müşterilerin beklemesi için olan oturma alanları da şerit çekilerek kapatıldı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren randevusu olan müşteriler kuaförlere, berberlere ve güzellik salonlarına gelmeye başladı.

"ZORLU BİR SÜREÇ GEÇİRDİK"

İlk müşteri olmak için erkenden randevu alan Gamze Erserim, "İlk müşteri olmak, kalabalık basmadan buraya gelebilmek için randevu aldım. Randevuyu birkaç gün önceden arayıp alabildim. Dip boya için geldim. Zorlu bir süreç geçirdik. Eski usullere geri döndük. Bigudi, maşa yapmaya başladık ama kuaförlere gelmek daha başka bir şey. Çünkü bu bizi iyi hissettiren bir şeydi. Şu an burada olmaktan mutluyum. Geldiğim kuaför dükkanı da hijyene çok önem veren biri. Ben de eldivenimi ve maskemi taktım. Dükkana baktım kalabalık mı diye. Değildi, her şey gayet yeterli" dedi.

"15-20 GÜN DOLU"

"Bay – bayan kuaför salonu ve güzellik merkezi" olarak hizmet veren işletmenin sahibi Okan Kara ise "Misafirlerimizi öncelikle ateş ölçerle karşılıyoruz. Hemen yanında dezenfekte noktamız var. Daha sonra sosyal mesafeyi koruyarak misafirlerimizi ağırlıyoruz. Personellerimiz siperlik, maske, eldiven takarak çalışıyorlar. Tek kullanımlık önlükleri veriyoruz. Günlük takip çizelgemiz var. Burada misafirlerimizin ateşlerini not alıyoruz. Sunum yapmıyoruz, self servis şeklinde tek kullanımlık ürünleri misafirlerimize ikram ediyoruz" dedi.

İşletmenin kuaför bölümüyle ilgilenen Dilara Keserli ise açılma kararının ardından birçok mesaj aldıklarını söyleyerek, "Herkesin beklediği bir tarihti ve bu tarihe kadar da randevular alınmaya başladı. 'Açıldığınız gün ilk müşteriniz biz olacağız' diyenlerle karşılaştık. Yaklaşık 40-45 tane böyle mesaj aldık. 15-20 gün şu anda dolu, ekstra bir randevu veremiyoruz" dedi.

"1 AY ÖNCEDEN MÜŞTERİLERİMİZ ARADI"

Bazı müşterilerin randevu alamayınca gönül koyduğunu söyleyen bir berber salonu işletmecisi Efe Coşkun da, "Şimdi her şeye dikkat ediyoruz. Müşterilerimizi artık galoşla içeri alıyoruz. Ateşi ölçülüyor. Maskelerle ve eldivenlerle tıraş yapıyoruz. Arkadaşlarımızın bir kısmı çalışamıyor, sırayla çalışacağız. Bir ay önceden müşterilerimiz arayıp randevu almaya çalışıyordu. Bir kısmı gönül koydu" dedi.

"BERBERLERİN AÇILMASI İYİ OLDU"

Berbere saçlarını kestirmeye gelen Berk Oktay ise, "Ben normalde berbere 2 haftada bir geliyordum. Kapandığı için uzun zamandır gelemiyorum. Açıldığını öğrendiğim zaman hemen mesaj attım. Mutluyum, çünkü uzun saçla duramıyorum. Berberlerin açılması iyi oldu. Gelirken ateşimi ölçtüler, galoşla içeri girdim" dedi.

- İstanbul