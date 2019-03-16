Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Kullanılmayan 4 Bina Alevlere Teslim Oldu

Kadıköy'de Kullanılmayan 4 Bina Alevlere Teslim Oldu

33 dakika önce

KADIKÖY'de evsizlerin yaşadığı öğrenilen 4 kullanılmayan bina gece saatlerinde alevlere teslim oldu.

Kadıköy'de Kullanılmayan 4 Bina Alevlere Teslim Oldu, System.String[]
KADIKÖY'de evsizlerin yaşadığı öğrenilen 4 kullanılmayan bina gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Yangında herhangi bir mahsur kalma, yaralanma ya da ölüm yaşanmadı.

Kadıköy'ün Zühtüpaşa Mahallesi'nde bulunan Şefikbey Sokağı'nda gece saatlerinde kullanılmayan binaların bulunduğu yeşil alandan yükselen dumanları fark edenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alevler 4 binayı etkiledi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangında evsizlerin barındığı binalar alevlere teslim olurken, içeride kimsenin mahsur kalmadığı, herhangi bir yaralanma ya da ölüm vakasının da yaşanmadığı öğrenildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri olay yerinde bir süre daha soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:42 Kaynak: DHA

İtfaiye, Kadıköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönmüş Saldırganlar, Parkta Önünü Kestikleri Afgan Genci Dövüp Dereye Attılar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Güçleri Yetiyorsa Buyursun Gelsinler 49 Kişiyi Öldüren Teröristin Mahkemede Yaptığı Hareket Dikkat Çekti Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'den Kritik Karar: Silah Edinme Yasalarımız Değişecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 09:15:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Kullanılmayan 4 Bina Alevlere Teslim Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]