- Kadıköy
'de kumar baskını
İSTANBUL - Polis
ekipleri, Kadıköy'de yasadışı kumar oynatılan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynatan bir kişi gözaltına alınırken, 40 kişiye de ceza kesildi. Polis ekipleri televizyon, kamera, tombala topları, çok sayıda tombala kartı ve puluna el konuldu.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasanpaşa
Mahallesi'nde bulunan bir adreste yasadışı kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, 1 Ocak günü adrese operasyon düzenledi. Yapılan Operasyonda, 40 şahıs kumar oynadığı esnada yakalanırken televizyon,kamera,tombala topları,çok sayıda tombala kartı ve puluna el konuldu.
Yasadışı kumar oynatan Y.K isimli erkek şahıs hakkında "kumar oynamaya ve imkan sağlamak" suçlarından adli işlem başlatıldı. Yakalan 40 şahsa ise kabahatler kanuna muhalefet suçundan para cezası kesildi.