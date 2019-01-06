Kadıköy'de Kumar Baskını

Polis ekipleri, Kadıköy'de yasa dışı kumar oynatılan bir iş yerine operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, Kadıköy'de yasa dışı kumar oynatılan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynatan bir kişi gözaltına alınırken, 40 kişiye de ceza kesildi. Polis ekipleri televizyon, kamera, tombala topları, çok sayıda tombala kartı ve puluna el konuldu.



Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir adreste yasa dışı kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, 1 Ocak günü adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 40 şahıs kumar oynadığı esnada yakalanırken, televizyon, kamera, tombala topları, çok sayıda tombala kartı ve puluna el konuldu.



Yasa dışı kumar oynatan Y.K. (19) isimli şahıs hakkında "kumar oynamaya imkan sağlamak" suçlarından adli işlem başlatıldı. Yakalanan 40 şahsa ise kabahatler kanununa muhalefet suçundan para cezası kesildi. - İSTANBUL

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