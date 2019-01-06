Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Kumar Operasyonu

Kadıköy'de Kumar Operasyonu

1 saat önce

Kadıköy'de düzenlenen operasyonda kumar oynattığı öne sürülen 1 kişi ile kumar oynayan 40 kişi yakalandı.

Kadıköy'de Kumar Operasyonu, System.String[]
Kadıköy'de düzenlenen operasyonda kumar oynattığı öne sürülen 1 kişi ile kumar oynayan 40 kişi yakalandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasanpaşa Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerine düzenlenen baskında, 40 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Y.K'nin (19) kumar oynattığı iddiasıyla gözaltına alındığı operasyonda, tombala topları, kartlar, pullar ve televizyon ile kamera ele geçirildi.

Y.K'ye "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 40 kişiye ise para cezası kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:51 Kaynak: AA

Kadıköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuyumcunun "Gasbedildim" Oyunu Polise Takıldı Sigaraya İndirim Yolu Açıldı! Firmalar 3 Liraya Bile Satabilecek

MHP'nin Zonguldak Karaman Belediye Başkan Adayı, Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklandı Kar ve Soğuğa Aldırış Etmeyen Binlerce Kişi, Sarıkamış Şehitlerini Anmak İçin Toplandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 12:23:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Kumar Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]